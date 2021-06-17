سفير مصر: 5000 مشجع لمباراة الأهلي والترجي.. وقيمة الخطيب كبيرة في تونس

قال إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، إن أعداد جماهير الترجي المقرر حضورها لمباراة الأهلي، لن تزيد عن 5 آلاف مشجع.

ويواجه الأهلي الترجي يوم السبت، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فهمي خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "عدد الجماهير في مباراة الترجي والأهلي لن يزيد عن 5 آلاف مشجع ، محمود الخطيب يعشقه الكثيرون في تونس، وليس غريبًا أن يتواجد رئيس الترجي التونسي في استقباله، وعبر بكلمات طيبة عنه قبل وصوله وبعد استقباله، وهذا يعكس احترام كبير لقامة كروية مهمة في عالمنا العربي والإفريقي".

وتابع: "الأجواء كانت إيجابية جدًا بين الخطيب ورئيس نادي الترجي التونسي، وظهرت بدون أي تصنع".

وأتم: "حضرت مران الأهلي مع محمود الخطيب، والروح المعنوية للاعبين كانت مرتفعة للغاية ووجود الخطيب يعطيهم دفعة قوية جدًا".