نشرة الفن.. هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز.. ومحمد هنيدي مذيعا لأول مرة.. وفرح بطلة أبو العروسة

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية أبرزها توقيع محمد هنيدي مع قناة المحور وقصة هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز.

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن توقيعها لمسلسل أيام وبنعيشها، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها أثناء الاتفاق على عملها الجديد.

مازال خبر عودة العلاقة العاطفية للثنائي الفني الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار المواقع الفنية العالمية بعدما اجتمع الثنائي مرة أخرى في خطوة مفاجئة للجميع.

احتفلت الممثلة الشابة أماني كمال، بحفل ليلة الحنة الخاصة بها قبل دخولها عش الزوجية وشاركت متابعيها على تطبيق إنستجرام عدد من الإطلالات التي ظهرت بها في احتفالها الذي حضره عدد من أسرتها وأصدقائها.

حضر الفنان هاني سلامة، حفل زفاف إياد مصطفى قمر، وحرص على الغناء مع شريكه التمثيلي السابق أغنية فيملهما الشهير أصحاب ولا بيزنس.

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.

وقعت قناة المحور عبر وكيلها الإعلاني شركة MwM عقدا مع الفنان محمد هنيدي لتقديم برنامج عبر شاشتها، والبدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.