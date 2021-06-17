نشرة الفن.. هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز.. ومحمد هنيدي مذيعا لأول مرة.. وفرح بطلة أبو العروسة
نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية أبرزها توقيع محمد هنيدي مع قناة المحور وقصة هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز.
آخر عمل قدمته حورية فرغلي.. وأزمات مرضها وخلافاتها مع زملاء الوسط الفني
أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن توقيعها لمسلسل أيام وبنعيشها، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها أثناء الاتفاق على عملها الجديد.
قصة هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز قبل الزواج
مازال خبر عودة العلاقة العاطفية للثنائي الفني الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار المواقع الفنية العالمية بعدما اجتمع الثنائي مرة أخرى في خطوة مفاجئة للجميع.
أماني كمال بطلة "أبو العروسة" تحتفل بليلة الحنة قبل دخول عش الزوجية
احتفلت الممثلة الشابة أماني كمال، بحفل ليلة الحنة الخاصة بها قبل دخولها عش الزوجية وشاركت متابعيها على تطبيق إنستجرام عدد من الإطلالات التي ظهرت بها في احتفالها الذي حضره عدد من أسرتها وأصدقائها.
بعد مرور 20 عاما.. هاني سلامة ومصطفى قمر يغنيان أصحاب ولا بيزنس.. شاهد
حضر الفنان هاني سلامة، حفل زفاف إياد مصطفى قمر، وحرص على الغناء مع شريكه التمثيلي السابق أغنية فيملهما الشهير أصحاب ولا بيزنس.
محمد حماقي فاكهة حفل زفاف إياد مصطفى قمر مع نجوم التسعينات.. صور
سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.
محمد هنيدي مذيعا لأول مرة .. تعرف على التفاصيل الكاملة
وقعت قناة المحور عبر وكيلها الإعلاني شركة MwM عقدا مع الفنان محمد هنيدي لتقديم برنامج عبر شاشتها، والبدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.