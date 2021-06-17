على غرار محمد رمضان.. شذى حسون: "أنا نمبر وان"

قالت المغنية العراقية شذى حسون إنها تصف نفسها بـ "نمبر وان" على غرار الفنان محمد رمضان، موضحة:" حلو إن كل واحد يشوف نفسه ويقول أنا نمبر وان".

جاء ذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، ردا على موقفها من جدل نجمة العراق الأولى، وذلك بعدما غردت بـ Number One بالتزامن مع لقاء لـ رحمة رياض كانت قد أعلنت من خلاله أنها نجمة العراق الأولى.

وأوضحت شذى حسون:"أنا اللي 14 سنة بغني، ما نجحت بأغنية ولا أغنيتين ولا نجحت من سنة او سنتين انا مو وحدة مبتدأة"، كما أكدت أيضاً أنها لم تهنئ رحمة رياض بخطوبتها من ألكسندر علوم.

اعتادت شذى حسون مؤخرا، نشر عدد من الصور لها على حسابها بتطبيق إنستجرام، والتواصل مع متابعيها بصورة مستمرة.

وتتميز إطلالات شذي حسون بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تعتمد على الملابس التي تحمل توقيع دار الأزياء والماركات العالمية مثل fendi، Gucci وغيرها من الماركات العالمية.

تقوم شذي حسون بتنسيق المجوهرات والإكسسسوارات، بالإضافة إلي ارتداء الحقائب والأحذية الراقية والأنيقة التي تزيد من أناقتها وتمنحها مظهراً جذاباً.