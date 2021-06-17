عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على غرار محمد رمضان.. شذى حسون: "أنا نمبر وان"

شذى حسون
شذى حسون

قالت المغنية العراقية شذى حسون إنها تصف نفسها بـ "نمبر وان" على غرار الفنان محمد رمضان، موضحة:" حلو إن كل واحد يشوف نفسه ويقول أنا نمبر وان". 

جاء ذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، ردا على موقفها من جدل نجمة العراق الأولى، وذلك بعدما غردت بـ Number One بالتزامن مع لقاء لـ رحمة رياض كانت قد أعلنت من خلاله أنها نجمة العراق الأولى.

وأوضحت شذى حسون:"أنا اللي 14 سنة بغني، ما نجحت بأغنية ولا أغنيتين ولا نجحت من سنة او سنتين انا مو وحدة مبتدأة"، كما  أكدت أيضاً أنها لم تهنئ رحمة رياض بخطوبتها من ألكسندر علوم.

اعتادت شذى حسون مؤخرا، نشر عدد من الصور لها على حسابها بتطبيق إنستجرام، والتواصل مع متابعيها بصورة مستمرة.

وتتميز إطلالات شذي حسون بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تعتمد على الملابس التي تحمل توقيع دار الأزياء والماركات العالمية مثل fendi، Gucci وغيرها من الماركات العالمية.

txt

عمرو سعد و مصطفى شعبان نمبر وان على تويتر بعد ظهورهما مع عمرو أديب .. شاهد

txt

محمد رمضان يحتفل مع جمهوره بمليون مشاهدة لأحدث أغانيه ثابت

تقوم شذي حسون بتنسيق المجوهرات والإكسسسوارات، بالإضافة إلي ارتداء الحقائب والأحذية الراقية والأنيقة التي تزيد من أناقتها وتمنحها مظهراً جذاباً.

 

شذى حسون نمبرا وان نمبر وان محمد رمصان رحمة رياض

ترشيحاتنا

تعرف على علامات تلف تابلوه السيارة وطرق علاجها

5 قصص في حياة الشيخ الشعراوي.. لا يعرفها الكثيرون

ننشر أسلوب عمل اللجان النوعية بـ مجلس النواب

أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

ضياء السيد : كل مباراة لسيراميكا بكون مرعوب من التحكيم .. والبطاوي صعبان عليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ