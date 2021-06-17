الزمالك: في ظل المشاكل والأزمات حققنا إنجازات مختلفة ومميزة

قال حسام المندوه عضو لجنة نادي الزمالك، إن الإدارة تهدف حاليًا إلى الحفاظ على قوام فريق الكرة، والعمل على تجديد عقود اللاعبين التي أوشكت على الانتهاء.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اتفق مع اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، على سرعة تجديد عقود لاعبي الفريق، وأبرزهم أشرف بن شرقي.

وأضاف المندوه خلال تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "ردًا على سؤال أن الزمالك سيجدد لـ أشرف بن شرقي، إن شاء الله سنحافظ على قوام الفريق بالكامل، بما فيه الصالح للزمالك، ونقطة التجديد للاعبين موضوعه في الاعتبار وبشدة".

وأردف: "الزمالك هو الكيان الأقوى، لا أتحدث عن فرجاني ساسي أو شخص بعينه، اللاعب لا يريد الاستمرار في النادي، ونحن نستطيع التعاقد مع لاعب أفضل، الأبيض هو الجاذب للنجوم وصانعها، نادي الزمالك كبير ولا يقف على لاعب".

وبسؤاله، لماذا الأهلي لم يفعل مثل الزمالك ويفتح حساب للتبرعات، أوضح: "أسألوا الأهلي، ومع نجاح التجارب ربما يبدأ الناس في فعلها".

وعن تصريح كارتيرون عندما قال إن الأهلي مثل بايرن ميونخ لكن الزمالك لديه مشاكل، قال: "لم أسمع هذا التصريح، لا أحب أخذ جزء من الحوار وأحكم عليه، حاليًا يجب أن نتحدث بشكل واضح، نحن إدارة مؤقتة والنادي في فترة انتقالية".

وأكمل: "في ظل المشاكل الضخمة التي يمر بها الزمالك، النادي حقق إنجازات مختلفة ومميزة، نحن رقم واحد في الدوري العام، وفريق اليد حقق إنجازات قوية جدًا وفريق السلة فاز بدوري أبطال إفريقيا، الزمالك حقق كل هذه الإنجازات رغم تواجد المشاكل".

وأتم: "كارتيرون يعمل داخل الزمالك وحقق إنجازات كثيرة معه، نحن في فترة بها مشاكل كثيرة والكل يعلم ذلك".