رجب بكار عن مفاوضات الزمالك.. مركز مع فريقي سيراميكا كليوباترا

قال رجب بكار لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ،إنه يركز مع فريقه فى إنهاء مسابقة الدوري الممتاز فى مركز متقدم.

وكان المصري قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا في مباراة الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأضاف بكار في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "كنا نواجه فريقا كبيرا وفعلنا كل شيء، ولم نقصر، ولكن المباراة ضاعت منا في الثواني الأخيرة ، سنغلق صفحة مباراة اليوم ونركز في المنافسات المقبلة".

وأردف: "أنا على قوة سيراميكا كليوباترا حاليًا، لأن هناك بند في عقد الإعارة من بيراميدز بأحقية الشراء، وأركز في إنهاء الموسم فقط، وباقي الأمور أتركها لوكيلي، فهو من يتفاوض".

واختتم معلقًا على مفاوضات الزمالك لضمه: "أركز مع فريقي، وفي آخر الموسم الأمور ستتضح".