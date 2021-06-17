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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجب بكار عن مفاوضات الزمالك.. مركز مع فريقي سيراميكا كليوباترا

رجب بكار
رجب بكار

قال رجب بكار لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ،إنه يركز مع فريقه فى إنهاء مسابقة الدوري الممتاز فى مركز متقدم.

وكان المصري قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا في مباراة الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وأضاف بكار في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "كنا نواجه فريقا كبيرا وفعلنا كل شيء، ولم نقصر، ولكن المباراة ضاعت منا في الثواني الأخيرة ، سنغلق صفحة مباراة اليوم ونركز في المنافسات المقبلة".

وأردف: "أنا على قوة سيراميكا كليوباترا حاليًا، لأن هناك بند في عقد الإعارة من بيراميدز بأحقية الشراء، وأركز في إنهاء الموسم فقط، وباقي الأمور أتركها لوكيلي، فهو من يتفاوض".

واختتم معلقًا على مفاوضات الزمالك لضمه: "أركز مع فريقي، وفي آخر الموسم الأمور ستتضح".

الدوري المصري الزمالك الدوري الممتاز بيراميدز سيراميكا كليوباترا المصري رجب بكار

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