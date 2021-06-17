منتخب إيطاليا يحقق 5 أرقام قياسية عقب الفوز أمام سويسرا فى يورو 2020

فاز منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم على سويسرا، بثلاثة اهداف نظيفة وتمكن من تحقيق العديد من الأرقام القياسية بعد الفوز الذي حققه، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020.

منتخب إيطاليا ضمن تأهله رسميًٍا إلى الدور الثاني بالفوز 3/0 على سويسرا، عن طريق لوكاتيلي "هدفين" وإيموبيلي.

العديد من الأرقام حققها المنتخب الإيطالي في المباراة، بعد تألق رجال روبرتو مانشيني، والفوز بثلاثية جديدة، لم تحدث في تاريخ مشاركاته.

5 أرقام حققها منتخب إيطاليا بعد الفوز على سويسرا



1.بعد الفوز على تركيا وسويسرا 3/0، يصبح منتخب إيطاليا ثاني أفضل فريق في تاريخ البطولة يفتتح البطولة بفوزه في مباراتين متتاليتين بفارق 3 أهداف، بعد هولندا في 2008 (3/0 ضد إيطاليا، 4/1 ضد فرنسا).

2.إيموبيلي أصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين لإيطاليا في بطولة كبرى (يورو، كأس عالم) منذ كريستيان فييري في كأس العالم 2002.

3.أصبح لوكاتيلي ثالث أصغر لاعب في تاريخ إيطاليا يسجل ثنائية في مباراة واحدة ببطولة يورو 2020، بعد جياكومو بولجاريلي ضد سويسرا في 1962 وبالوتيلي ضد ألمانيا في عام 2012.

4.تحت قيادة مانشيني، هدف لوكاتيلي الثاني ضد سويسرا هو الهدف الـ30 على التوالي التي تسجله إيطاليا دون أن تستقبل شباكها أهدافًا.

5.أصبح جورجيو كيليني بمشاركته في مباراة اليوم، أكثر لاعب يشارك في تاريخ إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 14 مباراة، باستثناء حراس المرمى.