مهاجم بوليفيا مهدد بالإيقاف بعد انتقاده منظمي كوبا أمريكا

بدأ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إجراءات انضباطية بحق مارسيلو مارتنز مهاجم بوليفيا، بعد أن انتقد الاتحاد لإصراره على تنظيم كأس كوبا أمريكا في خضم جائحة كورونا.

وأبلغ مصدر في الكونميبول "رويترز" بأن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية، طالبت لاعب كروزيرو بتجهيز دفوعه، بعد انتقاداته اللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مارتنز على "إنستجرام" قبل أن يمسح الرسالة: "نتوجه بالشكر الجزيل للكونميبول.. كل اللوم يقع على عاتقك. أنت وحدك المسؤول عن وفاة أي شخص. هدفك فقط جني المال. ألا تساوي حياة اللاعب شيئا عندك؟".

وكان مارتنز أحد اللاعبين الذين غابوا عن تشكيلة بوليفيا في الخسارة (3-1) في المباراة الأولى أمام باراجواي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أصيب بكوفيد-19.

وأصيب 5 لاعبين من بوليفيا بالعدوى لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.