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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح رئاسي إيراني: ظريف سيبقى في منصبه حال فوزي بالانتخابات

مرشح رئاسي إيراني: ظريف سيبقى في منصبه حال فوزي بالانتخابات

صدى البلد

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عبدالناصر همتي، إن وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف، وافق على البقاء في منصبه في حال فُزت بالانتخابات المقررة الجمعة.

وأوضح هتمي وهو مرشح معتدل مدعوم من الأحزاب الإصلاحية في إيران، في تصريحات له نقلته شبكة "إرم نيوز"، أن "ظريف وافق على البقاء في وزارة الخارجية في حال فزت بالانتخابات الرئاسية وقمت بتشكيل الحكومة المقبلة".

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وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه أواخر فبراير من عام 2019، بسبب عدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران واجتماعه مع روحاني، والمرشد علي خامنئي، لكن بعد تدخلات روحاني، تراجع ظريف عن استقالته.

ولطالما تعرض ظريف لانتقادات من قبل التيار المتشدد بسبب الملف النووي.

وفي أحدث استطلاع نشره مركز الطلاب الإيرانيين "إيسبا" مساء الأربعاء، من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 42%.

 

ايران ظريف الانتخابات الرئاسية الإيرانية الملف النووي

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