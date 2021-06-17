ضياء السيد : كل مباراة لسيراميكا بكون مرعوب من التحكيم .. والبطاوي صعبان عليا

تحدث ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن نتيجة مباراة المصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وفاز المصري على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البريمو" المُذاع على قناة "TEN": "خُطفنا في الشوط الأول بركلة جزاء صعبة، مبروك للنادي المصري وللحكم، ركلة جزاء غريبة جدًا، ليس لها علاقة بركلات الجزاء".

تابع: "سمعت الحكم وهو يجادل مع حكام الفار، ولكن في النهاية هذا قدرنا مع التحكيم، ربنا يسامحه وجيه أحمد، وربنا يهديهم كلهم لصالح الكرة والرياضة".

وواصل: "لا تهمني المباريات أو الحسابات التكتيكية للفرق الأخرى، فأنا أنزل المباريات (مرعوب) من التحكيم، هذا الأمر يقلق كل المدربين وليس أنا فقط، أهدرنا أهدافًا كثيرة، ودخل مرمانا هدفًا في توقيت سيئ جدًا".

وبسؤاله هل الزمالك طلب ضم محمد إبراهيم؟ أجاب: "معتز البطاوي (صعبان) عليٌ، كل يوم يظهر وينفي هذا الخبر، ولم يتم إبلاغي بأي شيء، واللاعب لم يبلغني بشيء".