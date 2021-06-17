فخر الدين بن يوسف: مرتاح فى الإسماعيلي وفرجاني اختار الرحيل عن الزمالك ومعلول مبسوط فى الأهلي

قال فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي، إن مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك اختار الرحيل عن أروقة القلعة البيضاء.

وأضاف بن يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سعيد ومرتاح بتواجدي في الإسماعيلي، الأولوية في تجديد تعاقدي للدراويش وسنرى بنهاية الموسم".



وأضاف: "فرجاني ساسي ليس مرتبطًا بموسم رياضي ولكن بعقد وينتهى في تاريخ يوم محدد".

وأردف: "هو اختار الرحيل وتجربته مع الزمالك كانت جيدة، حصد ألقاب مع النادي، هو لاعب معروف قبل الانضمام لنادي الزمالك ولكن الأبيض ساهم في تكبير اسمه، من المؤكد أن ساسي يتواصل معي ودائمًا هناك اتصالات بيننا، وأعلم الكثير من الكواليس".

واختتم: "علي معلول يقدم مواسم جيدة مع الأهلي، الناس يحبونه في القاهرة وهو يشعر بالراحة".