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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد رفعت يضع شرطا للعودة إلى صفوف الزمالك

احمد رفعت
احمد رفعت

وضع أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، شرطا للعودة من جديد لنادي الزمالك،وذلك عقب الأخبار التى انتشرت عن مفاوضات القلعة البيضاء من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "في هذه اللحظة لا يوجد أي عرض رسمي من نادي الزمالك لضمي خلال منافسات الموسم المقبل، الحديث في الوقت الحالي شفهي لا يرتقي إلى حيز العرض الرسمي لنادي المصري من أجل ضمي».

 

وأِضاف رفعت :" مازال يتبقي له موسمين في عقدي مع النادي المصري البورسعيدي،كما أنه في حالة تقدم العرض، سيناقش الأمر مع وكيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل اختيار الأفضل لي بشكل سليم .

وعن شروطه فى العودة إلى نادي الزمالك، أكد أحمد رفعت، أنه بكل تأكيد لن يعود إليه إلا بشرط التواجد فى خطط المدير الفني، والمشاركة معه خلال المباريات، خاصة أنه عاني فى رحلته الأولي مع الفارس الأبيض، من عدم الحصول على فرصة لإثبات ذاته مع الفريق.

وأشار اللاعب، إلى أن النادي المصري في الوقت الحالي، لديه الرغبة في الحفاظ على مركزه بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي يرغب في التواجد بالمربع الذهبي، نهاية الموسم الجاري، وحسم بطاقة التأهل إلي بطولة قارية خلال منافسات الموسم المقبل.

الدوري المصري النادي المصري الزمالك المصري البورسعيدي أحمد رفعت

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