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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز عين شمس.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة"صدى البلد" بالبث المباشر إقبال المواطنين في منطقة عين شمس، على مراكز الصحة لتلقي لقاح كورونا.


وشهدت المراكز الطبية في الآونة الأخيرة إقبال عدد كبير من المواطنين، لتلقي اللقاح وسط إجراءات منظمة، وحرص كبير على النظام وسلامة الجميع.


وتأتي الخطوات الفعلية لتلقي اللقاح، بعد التسجيل عبر الموقع المخصص من وزارة الصحة، وتناشد مديرية الصحة الفئات المستهدفة للتطعيم (كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطباء ) بالتسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى التطعيم للحصول على مناعة ضد فيروس كورونا والتى تقلل فرص الاصابة ولكن لا تمنعها واذا حدثت اصابة تكون خفيفة لا تحتاج الى الدخول الى المستشفيات او العناية المركزة او المضاعفات المعروفة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت أن الوزارة توسعت في أماكن اللقاحات ضد كورونا ، ونجحت في توفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية.


وأوضح  "خالد مجاهد" المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزيرة الصحة أعلنت عن استقبال مصر 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترزينيكا خلال الأيام القادمة، كما ناقشت خطة تورد الربع الثاني في شهري يوليو وأغسطس.

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