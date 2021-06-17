روسيا فازت.. ترامب يعلق على قمة بوتين وبايدن

ترامب يعلق على قمة بوتين وبايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تحقق أي شي في القمة الروسية الأمريكية، وبأن موسكو فازت بهذا اللقاء.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "لم نحصل على شيء، أعطينا المسرح لروسيا ولم نحصل على شيء".

وأوضح أن الولايات المتحدة غير قادرة على إيقاف مشروع "التيار الشمالي 2"، وهو أمر مهم.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان، الروسي والأمريكي، في جنيف، الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".