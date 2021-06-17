شاهد.. علا رشدي تشارك متابعيها فيديو كوميدي جديد

نشرت الفنانة علا رشدي مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن أحدث أوضاع التصوير لهذا العام.

وكتبت مازحة جمهورها: "أجمد بوذات ٢٠٢١.. اتفرجوا واتعلموا".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: فستانك جميل- والله عسل يا علا- الفستان روعة عليكي.

يذكر أن آخر ظهور للنجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت علا رشدي: "إن اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والإرادة والمثابرة والإيمان".

وأضافت علا رشدي : "لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة، عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقينا أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه".