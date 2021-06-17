مواعيد مباريات اليوم الخميس 17- 6- 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس 17- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات بطولة دوري أمم أوروبا “يورو 2020” ومباراة الزمالك وأسوان فى الدوري الممتاز.
الدوري المصري
الإسماعيلي vs غزل المحلة - 5 مساء - قناة on time sport 2.
التحاد السكندري vs مصر المقاصة - 7 مساء - قناة on time sport 2.
الزمالك vs أسوان -7 مساء - قناة on time sport 1.
كأس الأمم الأوروبية 2020 “يورو 2020”
اوكرانيا vs مقدونيا - 3 عصرا .. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.
الدنمارك vs بلجيكا - 6 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.
هولندا vs النمسا - 9 مساء.. يورو 2020 - قناة beIN Sports HD 1 Max.
كوبا أمريكا
كولوبيا vs فنزويلا - 11 مساء.. كوبا أمريكا 2021 - قناة beIN Sports HD 5 Max.