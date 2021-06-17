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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: نتائج مخيبة للآمال للقاح ألماني مضاد لكورونا

صدى البلد

كشفت شركة ألمانية، أمس الأربعاء، عن نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت "وكالة فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، بأن شركة "كيورفاك" الألمانية أكدت أن فعالية اللقاح الذي تقوم بتطويره ضد فيروس كورونا، بلغت بحسب نتائج أولية نسبة 47 بالمئة فقط، وهي نتائج مخيبة، بدعوى شمول التجارب السريرية عددا كبيرا من الطفرات الفيروسية.

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وذكرت الشركة الألمانية في بيان أن لقاح "+سي في ان كوف+" قد أظهر فعالية بنسبة 47 بالمئة، ضدّ فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح لم يستوف معايير النجاح الإحصائي التي تم تحديدها مسبقا، ملقية بالمسؤولية على أن الدراسة شملت "13 طفرة" من الفيروس، وهو أمر غير مسبوق.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أرسلت نتائج تجارب اللقاح، التي شارك فيها حوالي 40 ألف شخص، عبر 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، مفيدة بأنها سوف تقوم بتحليل آخر للنتائج، خلال الأسابيع المقبلة.

لقاح ألماني كورونا فيروس كورونا أزمة كوفيد -19

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