نشرة أخبار العالم.. مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم مصر والسودان بقضية سد النهضة.. ومحادثات بناءة بين بايدن وبوتين في جنيف

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

نيجيريا.. بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها شيكاو وتختار خليفته

أكدت جماعة بوكو حرام النيجيرية، مقتل زعيمها أبو بكر شيكاو، الذي قالت مصادر عدة إنه لقى مصرعه في معركة مع تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

بشروط.. عودة صلاة الجنائز في المساجد بالسعودية

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد.

ترحيل بريطاني زور شهادة اختبار فيروس كورونا لدخول مصر

رغبة في الوصول إلى مصر بأي طريقة زور بريطاني اختبار فيروس كورونا، واعتقد أنه يمكنه المرور بفعلته، لكن المفاجأة بالنسبة إليه كانت في افتضاح أمره ومنعه من السفر.

أمريكا تدرس فتح ممرات إنسانية في سوريا بالتعاون مع روسيا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في الخارجية الامريكية، إن الرئيس جو بايدن، أكد إمكانية التعاون مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية في سوريا، في مسعى إلى تخفيف الأزمة التي تعانيها.

روسيا فازت.. ترامب يعلق على قمة بوتين وبايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تحقق أي شي في القمة الروسية الأمريكية، وبأن موسكو فازت بهذا اللقاء.

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، اجتماعا في الرياض لمناقشة عدد من القضايا الملحة، وكان على رأسها مسألة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تخالف عبره أديس أبابا كل المقررات الدولية.

مسؤول أمريكي: محادثات بايدن وبوتن كانت بناءة

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن المحادثات بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تغير أجواء العلاقات الأمريكية الروسية، لكن نبرة المحادثات كانت مباشرة وبناءة وغير جدلية وعملية.

خارجية مجلس التعاون الخليجي: أي مساس بحقوق مصر والسودان المائية مرفوض

أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم، الأربعاء، بالرياض،بيانا أكد فيه رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية.

تديرها الحكومة.. غلق حسابات وصفحات مضللة للرأي العام في إثيوبيا.. تفاصيل

أعلنت شركة "فيسبوك" الأربعاء، أنها حذفت حسابات وصفحات ومجموعات مزيفة إخبارية وسياسية قبل الانتخابات العامة المرتقبة في إثيوبيا.

بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة السفراء بين أمريكا وروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيري بلديهما في خطوة أولى لخفض التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين للمملكة من جميع الجنسيات

طالبت الجوازات السعودية، الأربعاء جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.

بعد ظهور سلالة "دلتا".. اجتماع عاجل للجنة طوارئ كورونا الكويتية

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوي بأن لجنة طوارئ كورونا تعقد اجتماعاً مطولاً حالياً، لرفع التوصيات الصحية لمجلس الوزراء لبحثها في اجتماعه الاستثنائي غدا.

أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

قالت شركة الأدوية الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وتبحث شراء جرعات تجريبية قد تكون قيد التطوير.

بايدن: اتفقت مع بوتين على التعاون لمصلحة الشعبين الروسي والأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جينيف:"لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين"، مؤكدا أن اللقاء مع بوتين كان "إيجابيا".

هدية ثمينة من الرئيس الأمريكى بايدن ل بوتين بعد قمة جنيف.. تفاصيل

اعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إهداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمثالا بلوريا لحيوان البيسون الأمريكي، وهو من الثدييات الوطنية الشهيرة، وزوجا من النظارات الشمسية المخصصة للطيارين.

عمان كلمة السر .. آخر تطورات محاولات التهدئة السعودية الإيرانية

زار كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

الكونجرس يصوت على سحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض

يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، وسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

مسلحون يقتحمون مقر الخارجية الليبية في طرابلس

اقتحم مسلحون، مساء الأربعاء، مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، وطردوا عناصر تابعين للحكومة مكلفين بحراسة المقر، بحسب ما أفادت قناة محلية.

إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

أقلعت منذ قليل، رحلة شنتشو -12، التي تعتبر أول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية.