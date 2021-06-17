شاهد.. إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الإسماعيلية الدولي

تألقت بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كلاسيكي ناعم، ببدلة بيضاء اللون، ومطرزة باللون الفضي، وأضافت لمساتها الجمالية، والأكسسوارات الملائمة للطلة.

وقد أثار الجدل مؤخراً بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي، عندما سألت المخرجة إيناس الدغيدي، بوسي شلبي عن ياسمين عبد العزيز، هل هي الفنانة الأولى في مصر والوطن العربي نظرًا لنجاحها في السينما والتليفزيون؟.

بوسي شلبي رفضت السؤال من الأساس، وقطعت بـ"نفي المعلومة"، وانحازت بتعصب للفنانة يسرا، حتى عندما سألتها إيناس الدغيدي عن ممثلات الجيل الحالي؛ قالت إن يسرا هي الأنجح في كل جيل.

وظهر من حديث بوسي شلبي، عدم الاعتراف كليًا بوجود ياسمين عبد العزيز، حتى أنها لم تتبع حديثها عن يسرا برسالة تقدير لـ ياسمين عبد العزيز، من باب دبلوماسية الحديث.