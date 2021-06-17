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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. كريم فهمي يزور مرضى القلب .. أحمد بدير يكشف عن أغرب أدواره.. محمد رمضان يحتفل بمليون مشاهدة لثابت

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة التي وردت ضمن تعليقات عدد من نجوم الفن والمجتمع عبر السوشيال ميديا على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

محمد رمضان يحتفل مع جمهوره بمليون مشاهدة لأحدث أغانيه ثابت

شاهد.. جيلان علاء تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

بأطلالة أنيقة.. علي غزلان وخطيبته فرح شعبان يتألقان في أحدث ظهور

شاهد.. سهر الصايغ تشارك جمهورها صورة من طفولتها

بمكياج ناعم.. يسرا اللوزي تتألق بصورة جديدة

رانيا محمود ياسين تنعي والد إيمان العاصي

سهر الصايغ برفقة جمال سليمان: "اتشرفت واتعلمت منك كتير"

جزمة بتتكلم .. أحمد بدير يكشف عن أغرب دور له فى فيلم تسجيلي

كريم فهمي يزور أطفال مرضى القلب

 

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