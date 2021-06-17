على غرار أغنية أم كلثوم سيرة الحب.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لمتابعيه

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رسالة لنشر الحب.

وكتب: " بدل ما نقطع في سيرة الغير، نتمتع بسيرة الحب، الحب رحمة وخير، الحب نور للقلب، ربنا ينور قلوبنا بالرضا والحب".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: الله عليك يا عم صلاح يا جميل، واحنا بنحبك يا صلاح .



نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يتلقى لقاح فيروس كورونا داخل المستشفى.

وعلق صلاح عبد الله على آخذة اللقاح قائلا "‏أخدت الجرعة التانية لقاح قولوا بالشفا ياعم صلاح"

وشارك صلاح عبد الله في العديد من المسلسلات مؤخرا منها "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل".