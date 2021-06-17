أخبار الرياضة.. موقف كارتيرون من بقاء أوباما.. وشرط أحمد رفعت للعودة للزمالك.. حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

في يوم إسدال الستار على رحلة القائد مع الملكي.. حكاية نجم اسمه "راموس"

"في أحد الأيام سيكون هناك تمثال لراموس في مدريد ، بالحقيقة هو يستحق اكثر من تمثال لأن ماقدمه لمدريد واسبانيا كان شيء تاريخي ، لكن الصعوبة هي ماذا سوف تكتب على قاعدة هذا التمثال لأن راموس سيترك خلفه حينها أرث كيير " هكذا كانت كلمات الصحفي الإسباني "ايُان مكتيار" عن قائد ريال مدريد التاريخي سيرجيو راموس.

وكيل لاعبين يكشف موقف كارتيرون من بقاء أوباما مع الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، عن تلقي يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك عرضًا من نادي الأهلي القطري.

محمد مجلي يكشف موقفه من مفاوضات نادي الزمالك

قال محمد مجلي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن ناديه هو المسئول عن رحيله فى الانتقالات الصيفية المقبلة سواء لنادي الزمالك أو غيره.

كلام نهائي.. وكيل مروان محسن يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي نهاية الموسم

قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصير اللاعب داخل أروقة القلعة الحمراء وحقيقة رحيله نهاية الموسم الجاري لم يتحدد بعد.

اتبرع ولو بجنيه.. قناة الزمالك تناشد جماهيرها بمساندة ناديهم

ناشد خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالذهاب والتبرع ودعم النادي من خلال الحساب البنكي.

أحمد رفعت يضع شرطا للعودة إلى صفوف الزمالك

وضع أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، شرطا للعودة من جديد لنادي الزمالك،وذلك عقب الأخبار التى انتشرت عن مفاوضات القلعة البيضاء من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.