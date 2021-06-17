بجامبسوت أزرق .. أنغام تتألق في آخر حفلاتها

نشرت الفنانة أنغام، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بآخر حفل غنائي لها، بجامبسوت باللون الأزرق المالكي، مطرزة بالجزء العلوي منها، وأكتملت طلتها بلوك ميك اب هادي وتسريحة شعر الويفي.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: يا جمالك في الأزرق- الأسطورة- منورة دايما.

وحققت أغنية “أنا بعته كتير” لـ أنغام، نجاحا كبيرا، حيث احتلت التريند رقم 1 على اليوتيوب، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة لها؛ بعد أسبوع من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على الموقع الشهير.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بعته كتير ووجعته كتير.. وأنا فاكر إنه لا يمكن يوم من إيدي يطير.. وسقاني خلاص من نفس الكاس.. ولا يمكن هقدر أقول إنه معندوش إحساس.. وهلوم على مين وهغلط مين.. مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين.. مش أنا اللي بديت هديت ما بنيت.. فكرت إن أنا ضامنه وآديني على بعده صحيت".

وتحيي أنغام حفلا غنائياً بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس 1 يوليو، وطرحت الأوبرا التذاكر الخاصة به على موقعها الإلكتروني بأسعار تتراوح من 500 إلى 3000 جنيه.