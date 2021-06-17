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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تصعد 5 مراكز في تصنيف الاقتصادات القادرة على التنافس 2021

بوتين
بوتين

أظهر تصنيف للاقتصادات العالمية الرائدة من حيث قدرتها التنافسية أن روسيا صعدت في الترتيب في عام 2021.
وأشار التصنيف لمدرسة الأعمال الدولية IMD ومدرسة "سكولكوفو" الروسية للإدارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن روسيا صعدت 5 مراكز في الترتيب منذ العام الماضي، وحلت في المركز الـ 45 من أصل 64.


وقال التصنيف إن روسيا حلت في المركز الـ 16 من حيث السياسات الضريبية و25 من حيث نسبة توظيف العمالة و24 من حيث مستوى تطوير القاعدة العلمية.


وحسب مؤشرات التطور الاقتصادي وحالة البنية التحتية حلت روسيا في المركز الـ 38 وفاعلية الحكومة في الـ 50 وحالة أوساط الأعمال 54.


وستكون من أهم المهمات الماثلة أمام الاقتصاد الروسي زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للنقل، ومحاربة الفقر وعدم المساواة وتراجع عدد السكان.


يشار إلى أن تحسين مواقع روسيا في الترتيب مرتبط بتطوير القطاع المالي والتكنولوجيات العالية وتقليص الأضرار بالبيئة المحيطة وتحسن عمل نظام الرعاية الصحية.


وتتصدر سويسرا هذا الترتيب الاقتصادي، بينما تراجعت سنغافورة التي كانت في المركز الأول العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام.

روسيا اخبار روسيا الاقتصادات القادرة على التنافس 2021

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