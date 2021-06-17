حدث ليلا.. الصحة تسجل 606 إصابات بكورونا.. قناة الزمالك للجماهر: اتبرع ولو بجنيه.. 5000 مشجع لحضور مبارة الأهلي والترجي

نشر صدى البلد عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 606 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 203193 حتى اليوم.

مصور فيديو واقعة التحرش بطفل قطار الصعيد يكشف سبب عدم تدخله لإنقاذه.. فيديو

قال عمرو محمد، مصور فيديو واقعة التحرش بطفل داخل قطار الصعيد، إن أبرز التعليقات كانت تهاجمه أكثر من مهاجمة المتحرش ، مشيراً إلى أن النائب العام تواصل معه فور نشر مقطع الفيديو للتحقيق معه .

الزمالك يكشف حجم التبرعات عقب فتح حسابي بنكي لمساندة الجماهير

قال المدير المالي بنادي الزمالك، طارق جبريل، إن فكرة فتح باب التبرعات ليست مفاجأة أو بدعة فهو أمر موجود في أندية كبيرة ونفكر في الأمر منذ أول يوم للجنة ولكن تم تأجيله حتى لا يُقال إننا جئنا لجمع تبرعات لا التطوير عبر الأفكار.

اتبرع ولو بجنيه.. قناة الزمالك تناشد جماهيرها بمساندة ناديهم

ناشد خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالذهاب والتبرع ودعم النادي من خلال الحساب البنكي.

ضياء السيد : كل مباراة لسيراميكا بكون مرعوب من التحكيم .. والبطاوي صعبان عليا

تحدث ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن نتيجة مباراة المصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

سفير مصر: 5000 مشجع لمباراة الأهلي والترجي.. وقيمة الخطيب كبيرة في تونس

قال إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، إن أعداد جماهير الترجي المقرر حضورها لمباراة الأهلي، لن تزيد عن 5 آلاف مشجع.

في يوم إسدال الستار على رحلة القائد مع الملكي.. حكاية نجم اسمه "راموس"

"في أحد الأيام سيكون هناك تمثال لراموس في مدريد ، بالحقيقة هو يستحق اكثر من تمثال لأن ماقدمه لمدريد واسبانيا كان شيء تاريخي ، لكن الصعوبة هي ماذا سوف تكتب على قاعدة هذا التمثال لأن راموس سيترك خلفه حينها أرث كيير " هكذا كانت كلمات الصحفي الإسباني "ايُان مكتيار" عن قائد ريال مدريد التاريخي سيرجيو راموس.

يموتون إذا لمسوا الماء ويتغذون على القنافذ..شعب الميكى الأغرب على الإطلاق.. فيديو

عرضت فضائية الغد، تقريرا عن أغرب شعوب الأرض “شعب الميكى”، بمدغشقر.

روسيا فازت.. ترامب يعلق على قمة بوتين وبايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تحقق أي شي في القمة الروسية الأمريكية، وبأن موسكو فازت بهذا اللقاء.

جزمة بتتكلم .. أحمد بدير يكشف عن أغرب دور له فى فيلم تسجيلي

شاركت الاعلامية بوسي شلبي حوار خاص مع الفنان أحمد بدير، من مهرجان الاسماعيلية الدولي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.