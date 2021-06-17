التعاون الخليجي يؤكد على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة وبوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة سفيري البلدين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

كيري: مصر مرشحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022

لبنان.. إحباط تهريب 250 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً بالسعي لاغتياله

نيجيريا.. بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها شيكاو وتختار خليفته

الأردن.. اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لتغير المناخ جون كيري قال إن مصر مرشحة لاستضافة وقيادة الاجتماع القادم لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في عام 2022، ولذلك سوف نبدأ العمل معاً فيما يخص الخطوات القادمة في هذا الإطار.

وذكرت "الراي" أن مجلس التعاون الخليجي أكد رفضه التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية، ورفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية، وذلك في تضامنٍ خليجي كبير ضد محاولات إثيوبيا فرض رغبتها المدانة فيما يخص عملية الملء لسد النهضة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن المديرية العامة للجوازات السعودية دعت جميع المسافرين القادمين الى المملكة من غير السعوديين الى ضرورة التسجيل إلكترونيا قبل وصولهم.

وأشارت "الجريدة" إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أعلنت عن إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتهم أطرافًا سياسية لم يحددها، بالسعي لازاحته من الحكم "ولو الاغتيال"، وفقاً لصفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.

وأشارت "الوطن" إلى أن جماعة بوكو حرام النيجيرية أعلنت مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر شيكاو، الذي قالت مصادر عدة إنه قضى في معركة مع تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وذكرت "القبس" أن سلطات الأمن الأردنية قامت باعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة. ونقلت عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله إنه بناءً على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأربعاء، النائب المفصول أسامة العجارمة.‎

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيريهما، إثر محادثات ثنائية في جنيف. وأوضح الرئيس الروسي أنّه تباحث ونظيره الأمريكي حول احتمال تبادل سجناء، لافتاً إلى إمكانية التوصل إلى ”تسويات“، إضافة إلى استئناف مباحثات حول الحد من التسلح.

ونقلت "الجريدة" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله إن السفير أناتولي أنتونوف سيعود للولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري.