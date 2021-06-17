معسكر تدريبي لتوليد الأفكار الريادية بجامعة الوادي الجديد

يعتزم نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد "بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية ،تنفيذ معسكر تدريبي في مجال ريادة الأعمال بعنوان"توليد الأفكار الريادية من أجل التوظيف الذاتي" وذلك خلال الفترة من الأحد 20 / 6 /حتي الأربعاء 23 / 6 / وذلك علي تطبيق Zoom .

وأوضح المسؤل عن المعسكر التدريبي أن المحاضرين في التدريب كل من الدكتورة وفاء عبد الرشيد محمد مدرب دولي في ريادة الأعمال والمدير التنفيذي لنوادي ريادة الأعمال ومكاتب التايكو بالأكاديمية ، وتامر مرسي - مستشار وخبير في ريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا وعلي من يرغب في الحضور التسجيل علي الرابط التالي: https://forms.gle/1p1E63Cfnv3cUHb19 وسوف يتم ارسال رابط المعسكر على الواتساب الذي سيتم تسجيله من قبل المشاركين في استمارة التسجيل.

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واضاف أن المشاركة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدرس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية.

ياتي ذلك في إطار الاهتمام المستمر من الجامعة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدرس والهيئة المعاونة بالجامعة والمراكز البحثية وتحت رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة و الدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي .