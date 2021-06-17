رغم تداعيات كورونا.. الاقتصاد الصيني ينتعش في مايو الماضي

واصل الاقتصاد الصيني التعافي من تداعيات وباء كورونا خلال شهر مايو الماضي بعدما أظهرت مبيعات التجزئة زيادة في عطلة عيد العمال مع نمو بلغ 12.4 في المائة على أساس سنوي وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاع إنتاجه الصناعي بنسبة 8.8 في المائة عن العام السابق بقيادة قطاعات مثل مركبات الطاقة الجديدة والروبوتات الصناعية.

و بلغ مؤشر مديري المشتريات الصيني 51 نقطة في مايو ليظل فوق علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش لمدة 15 شهرا متتاليا، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي.. فيما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 15.4٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

و مع عطلة عيد العمال في مايو، قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 12.4 في المائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0.81 في المائة عن أبريل.. في حين شهد قطاع التموين نموا بنسبة 26.6 في المائة على أساس سنوي في مايو.

و من يناير إلى مايو قفزت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 24.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متجاوزة 4.8 تريليون يوان/750 مليار دولار/.. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام شكلت مبيعات البضائع المادية عبر الإنترنت 22.6 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة.

في حين شهد سوق العمل بعض التعافي و أبلغ عن معدل بطالة بلغ خمسة في المائة وهو أقل من 5.1 في المائة المسجل في أبريل الماضي.

و قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء "فو لينغوي" في مؤتمر صحفي إنه وسط الآثار غير المباشرة لتحفيز بعض الاقتصادات المتقدمة وارتفاع أسعار السلع، لا يزال الاقتصاد الصيني في طور الانتعاش، مشيرا إلى أنه ينبغي إيلاء الاهتمام لارتفاع أسعار المواد الخام وكيفية تحقيقه لتخفيف ضغط تكلفة الشركات.

و باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي لم ينكمش العام الماضي من المتوقع أن تنمو الصين بنسبة 8.1٪ في عام 2021 بينما من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.5٪، مع استمرار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وفقا للتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في يناير.