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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تبدأ تطعيم الفئة العمرية فوق الـ18 عامًا ضد كورونا

صدى البلد

بدأت مراكز التطعيم الجماعية في اليابان تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ضد فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم /الخميس/ بالإضافة إلى حجوزات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، في ضوء حملة موسعة لملء خانات الحجز الشاغرة.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الخميس/ أن هذه الخطوة تأتي بعد يومين من قرار وزارة الدفاع التي تدير مركزي التطعيم ضد كورونا في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا، إلغاء قيود العمر وتوسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للتطعيم لتجنب إهدار اللقاحات، لأن خانات الحجز للفترة حتى 27 يونيو ظلت شاغرة إلى حد كبير.


وأفادت الوكالة بأن المراكز استهدفت -في البداية- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والذين يعيشون في سبع مقاطعات في منطقتي العاصمة طوكيو وكانساي، ولكن اليابان قررت لاحقًا توسيع نطاق الأهلية لقبول الشباب في جميع أنحاء البلاد.


من جانبه، قال تارو كونو الوزير المسؤول عن جهود التطعيم في اليابان إن الحكومة قد تحقق هذا الأسبوع هدفها المتمثل في تطعيم مليون شخص يوميًا.. حيث أدلى بهذه التصريحات في اجتماع عبر الإنترنت مع أكيو ميمورا رئيس غرفة التجارة والصناعة الياباني.


وعلى صعيد متصل، أكد مسئولون يابانيون أن الحكومة المركزية سوف تعلن بعد ساعات إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في تسع محافظات منها طوكيو وهوكايدو وأوساكا بداية من الأحد القادم، مع إبقاء أوكيناوا تحت الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.


وأوضحت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي تنخفض فيه حالات الإصابة الجديدة بكورونا على مستوى البلاد مع تزايد وتيرة التطعيمات، على الرغم من مخاوف بشأن عودة تفشي العدوى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم.


وأشارت إلى أن هذا القرار سيشمل ست محافظات يابانية أخرى؛ وهي أيشي وكيوتو وهيوجو وأوكاياما وهيروشيما وفوكوكا لتتحول التسع محافظات، بما في ذلك طوكيو، إلى وضع تطبيق حالة طوارئ شبه دائمة حتى 11 يوليو؛ باستثناء أوكاياما وهيروشيما، حيث تحسنت الأوضاع بدرجة كافية بحيث لم تعد هناك حاجة إلى أي قيود.


وبموجب الوضع الجديد، سيتم السماح للمطاعم والحانات بفتح أبوابها حتى الساعة 8 مساءً. بينما ستظل أوكيناوا في حالة الطوارئ الحالية حتى 11 يوليو؛ حيث لا تزال مستشفياتها تعاني من ضغوط بسبب مرضى كوفيد-19. فيما يُنتظر أن يضع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا اللمسات الأخيرة على القرار في اجتماع سوف يعقده مع فرقة عمل مكافحة كورونا في المساء، وذلك بعدما يضمن دعم لجنة الخبراء.

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