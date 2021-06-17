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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب أوروجواي يصل إلى البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا

صدى البلد

وصل منتخب أورجواي بقيادة المدرب رينالدو رويدا إلى البرازيل، وذلك قبل يومين من خوضه أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2021 أمام الأرجنتين في ملعب ماني جارينتشا بالعاصمة برازيليا.

ووفقا للصور التي نشرها اتحاد أورجواي للعبة، فقد وصل لاعبو "السيليستي" إلى مطار برازيليا الدولي وانتقلوا من هناك إلى الفندق الذي ستقيم فيه البعثة خلال فترة البطولة.

وغادرت البعثة مونتفيديو بعدما خاضت آخر مران في بلادها، وكان مرانا خططيا في ضواحي العاصمة، وخلاله تبين إمكانية جلوس لاعب وسط ريال مدريد، فيدي فالفيردي، على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى للمنتخب.

وكانت أورجواي قد حصلت على راحة في الجولة الأولى من البطولة، حيث تلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وبوليفيا.

وتعد أورجواي هي المنتخب الأكثر تتويجا بكوبا أمريكا (15 مرة) تليها الأرجنتين (14) ثم البرازيل، حاملة اللقب (9)، وكان آخر ألقاب "السيليستي" في نسخة 2011 على حساب باراجواي.

وتستعد أورجواي أيضا لمواجهة تشيلي يوم 21 يونيو ثم بوليفيا يوم 24 وتختتم مبارياتها بدور المجموعات أمام باراجواي يوم 28.

البرازيل ريال مدريد كوبا أمريكا الأرجنتين دور المجموعات منتخب اوروجواي فالفيردي بوليفيا بطولة كوبا أمريكا

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