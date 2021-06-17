الصحة السعودية: تحصين 98% من كبار السن بلقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشيرة إلى أنها حققت نسبة عالية من التحصين لكبار السن بلغت 98%.

وطالبت الجوازات السعودية، أمس الأربعاء جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.

وقالت الجوازات السعودية إن هذا القرار يأتي لتسريع إجراءات دخولهم إلى السعودية، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأضافت الجوازات السعودية إن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا في المملكة

من ناحية أخرى، أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا عاجلا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ونص القرار علي أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة بحانب تخصيص باب لنقل الجنازة، على أن يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.