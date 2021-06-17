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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سراج والجارحي في تونس اليوم لدعم فريق الأهلي

صدى البلد

يغادر الدكتور محمد سراج الدين والنائب محمد الجارحي عضوا مجلس إدارة الأهلي الي تونس اليوم لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مواجهة الترجي الرياضي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته غداً في الملعب الذي ستقام عليه المباراة يسبقه مؤتمر صحفي لموسيماني ومحمد الشناوي طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعمد موسيماني علي عقد العديد من المحاضرات النظيرة داخل فندق الإقامة بهدف تحفيظ الفريق المهام وكذلك طريقة لعب المنافس.

وينتظم أكرم توفيق لاعب الوسط  في تدريبات الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة في المران الأخير للفريق الأحمر قبل السفر إلى تونس وخضع لفحص طبي أمس .

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي .

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