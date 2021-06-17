الميكروباصات تودع الطريق الدائري.. الجهات المختصة تجهز قوانين مرورية صارمة لمنعها من السير أعلاه.. ونواب: توفير بديل أولا.. والدولة تفكر في المصلحة العامة

لعدم توافر البدائل حاليا.. برلماني: لن يتم منع الميكروباصات من السير على الدائري

برلماني عن منع سير الميكروباص على الدائري: الدولة تفكر في المصلحة العامة

اللواء حسام الدين: سنمنع تواجد الميكروباصات على الطريق الدائري وهذا هو البديل

تقوم الجهات المختصة بتجهيز قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائري، ومنها منع تواجد الميكروباص التي تؤدى لازدحام مرورى بجانب المواقف العشوائية والسلالم الأهلية، إضافة إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث.

لذلك أكدت الحكومة عمل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري كبديل للميكروباصات، لكن بعد الانتهاء من عملية التطوير، كما سيكون له حارة سير محددة في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.

ويعتبر الطريق الدائرى أحد أهم المحاور الرئيسية التى تربط العاصمة ببعضها البعض، ما يتطلب العمل على تطويرها دائما لاتساع الأعداد المتزايدة من المركبات، إضافة إلى رفع كفاءتها، لذلك تعمل الدولة حاليا على توسيع حارته لتصل من 7 إلى 8 حارات على كل جانب.

وتأتى كلمة أتوبيس BRT اختصارا لكلمة Bus Rapid Transit، أى الحافلات السريعة، ويأتى مشروع الأتوبيس الترددي المزدوج السريع، بالتعاون بين وزارة النقل وشركة “ترانس ديف” الفرنسية، فى التعاون على تصميم المحطات الخاصة به على الطريق الدائري ونظام التذاكر الإلكترونية، وكذلك تحديد جميع معلومات الرحلات وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات الخاصة به.

كما أن أتوبيس BRT الجديد سيعمل بالطاقة الكهربائية وليس بالوقود، ويتسع إلى 170 راكباً فى المرة الواحدة، وقادر على نقل 4 آلاف راكب في وقت قدره ساعة زمنية واحدة.

وتحتوي أتوبيسات BRT على اتصال بغرف تحكم لمتابعة حركة الأتوبيسات، وكذلك وسائل مراقبة لمنع سير أي وائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة لها.

وللحصول على تفاصيل حول هذا الأمر، تواصل “صدى البلد” مع عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات، وأكدوا أن هذا الأمر لم ترد عنه معلومات كثيرة حتى الآن، مشيرين إلى أن منع سير الميكروباصات أعلى الدائري يستلزم توفير بديل حتى لا يكون هناك تعقيد للأمور.. وإليكم التفاصيل:

بداية تحدث النائب حسين العقاري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حول ما تم تداوله من وضع قوانين مرورية صارمة للسير أعلى الدائرى، ومنها منع تواجد الميكروباصات التى تؤدى إلى ازدحام مرورى، قائلا إن المنع لن يكون تاما، وذلك لعدم توافر البدائل حاليا.

وأضاف حسين العقاري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأتوبيس الترددي BRT ووجوده على الدائري، سيمثل نقلة نوعية في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه سوف يكون له خط سير محدد في الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة، وسيكون على المواطنين أن يتعاملوا معه بشكل منظم.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن هناك نقلة نوعية في الحركة المرورية بعد التطويرات الهائلة بالطريق الدائري، موضحا أن الدولة أصبحت تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وذلك لأنه كان يعيق حركة المواطنين في السابق ويتسبب في كوارث مرورية.

من جانبه، قال النائب حازم عويان عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن موضوع منع سير الميكروباصات بالطريق الدائري، لم يرد بشأنه معلومات مؤكدة حتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قبل اتخاذها هذا القرار ستفكر أيضا بضرورة إيجاد بديل.

وأضاف النائب حازم عويان في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه أصبح هناك ثقة في قرارات القيادة السياسية، إيمانا بأنها دائما تفكر في المصلحة العامة، التي تكون دائما فوق أي مصالح شخصية.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات أن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال تطوير الطرق، لافتا إلى أنه تم إنشاء العديد من الطرق والكباري والمحاور الحيوية، وتم إنشاء ما يقرب من 4000 كيلو متر في مصر، بتكاليف هائلة، فضلا عن صيانة ورفع كفاءة كثير من الطرق نتج عنها سيولة مرورية لمسها المواطنون على أرض الواقع.

فيما قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على إنهاء تطوير الطريق الدائري في ديسمبر القادم، وذلك وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حسام الدين مصطفى أنه “عند دراسة الطريق الدائري، وجدنا أن قطاع الأوتوستراد وحتى المريوطية تصل كثافته المرورية إلى 213 ألف سيارة يوميا”، موضحا أن “العدد كبير، ولهذا اتخذنا الإجراءات لبدء العمل في توسيع الطريق حتى يستوعب هذا الكم”.

وذكر رئيس هيئة الطرق والكباري أن الطريق الدائري يمر خلال 3 محافظات هي الأكثر من حيث الكثافة المرورية، مما يؤدي إلى وجود كثافات مرورية، ولهذا بدأنا العمل على الفور من أجل توسيع الحارات.

وأكد أن الهيئة ستمنع تواجد الميكروباصات على الدائري، موضحا: “الأتوبيس الترددي سيكون البديل للميكروباصات، وفيما يخص عربات النقل سيسمح لهم بالمرور عليه ليلا فقط”.

وأشار إلى أن توسيع الدائري كان بمثابة تحدٍ كبير نتيجة المرافق المتواجدة بجوار الدائري سواء صرف صحي أو غيره، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية الخاصة بالمنازل الملاصقة للدائري.

وكشف حسام الدين مصطفى عن وجود طريق سطحي من أجل خدمة الكيانات بعرض 10 أمتار تقريبا، منوها إلى أن هناك أجزاء من الطريق الدائري سيتم الانتهاء من تطويرها خلال الشهر القادم.