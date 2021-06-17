الأهلي يطلب حضور 20 ألف متفرج لمواجهة الترجي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر بتونس من اتصالاته، للحصول علي الموافقات الخاصة بحضور الجماهير لمواجهة الترجي الرياضي المقرر لها 26 يونيو الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت السلطات التونسية قد منحت الترجي الضوء الأخضر وكافة الموافقات علي حضور 5 آلاف متفرج لمباراة الذهاب المقرر لها السادسة من مساء بعد غد السبت برادس ، وهو ما جعل مسئولي الأهلي يطلبون عبر خطابات رسمية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري حضور الجماهير، ليكون المعاملة بالمثل خاصة أن الأهلي بات هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في نسخة دوري أبطال افريقيا.

وقدم الأهلي طلباً رسمياً لوزير الرياضة لمساعدته في حضور 20 ألف متفرج للمباراة ولكن الأمر ما يزال محل بحث ودراسة في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن حضور هذا العدد أو حتي نصفه يتطلب نقل المباراة إلى استاد القاهرة وهو ما قدر يبدو صعباً مع ضيق الوقت.