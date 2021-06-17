حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة ..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لإزالة الإشغالات وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.



وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت رفع الاشغالات بشارع ١٥ مايو وشارع الشعراوى الجديد وترعه الشابورى وذلك للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.

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واشار إلى أن الحملة أسفرت عن رفع الاشغالات الموجودة وتحرير ٢٣ محضر اشغال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واعاده الانضباط وفى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها والتعليمات والتى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تم ضبط ومصادره ١٢ شيشه خلال الحملة.



من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.



قال المحافظ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة.



واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي- الطرق ) .



وقال المحافظ إنه تم حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى ووضع معايير لدراسة كل حالة علي حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتاخمة، كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لعمل مدارس بالقرى ضمن المشروع.

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