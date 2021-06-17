عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحزب الجمهوري الأمريكي يقبل تبرعات مالية بالعملات المشفرة

بيتكوين
بيتكوين

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الخميس، بدء قبول التبرعات الانتخابية بالعملات المشفرة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تستقبل اللجنة الوطنية الجمهورية التبرعات بالعملة المشفرة، مما يجعل الحزب الجمهوري هو أول حزب سياسي وطني يفعل ذلك بالولايات المتحدة.

إقبال جديد على استخدام العملات المشفرة.. وتلك العملة هي الأكثر استخداما

بيتكوين تصل لأعلى مستوى منذ مايو..وتتجاوز 40 ألف دولار

ووفقًا للموقع الأمريكي، تعتبر لجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، أول لجنة حزبية تطلب مساهمات بالعملات المشفرة، مما يضعها في طليعة اختبار قواعد تمويل الحملات الانتخابية عبر هذه التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن تستقبل اللجنة التبرعات باستخدام بوابة الدفع BitPay المخصصة للعملة الرقمية "بيتكوين"، وسيتم تحويل التبرعات بالعملات المشفرة على الفور إلى دولارات قبل الدخول في حساب اللجنة.

وهذا يعني أن اللجنة لن تستحوذ على العملات المشفرة المتبرع بها، بل تسعى فقط للحصول على عائدات من مبيعاتها.

وقال توم إمر، رئيس اللجنة: "نحن نركز على متابعة كل السبل الممكنة لتعزيز مهمتنا المتمثلة في إيقاف أجندة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الاشتراكية واستعادة الأغلبية في مجلس النواب".

وأضاف: "ستساعد هذه التكنولوجيا المبتكرة في تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها للنجاح".

الحزب الجمهوري الكونجرس الولايات المتحدة الجمهوريين العمله المشفرة بيتكوين

ترشيحاتنا

بعد تقديمها فيديو على التيك توك .. نجوى فواد : أعتذر لجمهورى ومش هكررها تاني

وزير المالية: إصدار قرار بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية

مخاطبات التمثيل التجاري للاتحاد الأوروبي لمنع قرار حظر استيراد الأسماك المصرية .. تفاصيل

سفير مصر لدى هولندا يشارك في مراسم التوقيع على عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي"

مزاد سيارات ملاكي جديد في مصر .. تعرف عليه

وزير الاستثمار بجنوب السودان: قيام منصة رقمية للهيئات الاستثمارية الأفريقية بهدف تبادل المعلومات.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

الغندور يهاجم جماهير الأهلي: طلبوا دعم آل الشيخ ويسخرون من التبرع في الزمالك

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

بعد تصديق السيسي.. موعد تطبيق العلاوات والحوافز الجديدة للموظفين

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ