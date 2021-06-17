الحزب الجمهوري الأمريكي يقبل تبرعات مالية بالعملات المشفرة

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الخميس، بدء قبول التبرعات الانتخابية بالعملات المشفرة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تستقبل اللجنة الوطنية الجمهورية التبرعات بالعملة المشفرة، مما يجعل الحزب الجمهوري هو أول حزب سياسي وطني يفعل ذلك بالولايات المتحدة.

ووفقًا للموقع الأمريكي، تعتبر لجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، أول لجنة حزبية تطلب مساهمات بالعملات المشفرة، مما يضعها في طليعة اختبار قواعد تمويل الحملات الانتخابية عبر هذه التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن تستقبل اللجنة التبرعات باستخدام بوابة الدفع BitPay المخصصة للعملة الرقمية "بيتكوين"، وسيتم تحويل التبرعات بالعملات المشفرة على الفور إلى دولارات قبل الدخول في حساب اللجنة.

وهذا يعني أن اللجنة لن تستحوذ على العملات المشفرة المتبرع بها، بل تسعى فقط للحصول على عائدات من مبيعاتها.

وقال توم إمر، رئيس اللجنة: "نحن نركز على متابعة كل السبل الممكنة لتعزيز مهمتنا المتمثلة في إيقاف أجندة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الاشتراكية واستعادة الأغلبية في مجلس النواب".

وأضاف: "ستساعد هذه التكنولوجيا المبتكرة في تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها للنجاح".