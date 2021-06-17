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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 862 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة  التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الخميس، أكثر من 862 مليون درهم.

 

فقد شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 708.45 مليون درهم، منها 54 مبايعة أراض بقيمة 198.58 مليون درهم و218 مبايعة شقق وفلل بقيمة 509.86 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، ومن ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

 

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

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وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 121.33 مليون درهم، منها 26 رهن أراض بقيمة 43.98 مليون درهم، و77 رهن فلل وشقق بقيمة 77.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 11 مليون درهم.

 

وشهدت الهبات تسجيل 31 هبة بقيمة 32.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 5 ملايين درهم.

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