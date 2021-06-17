استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقريرا مفصلا باسم " حقنة من الشيكولاتة.. مواكبة لحملة التطعيم في بلجيكا".

وعملت شركة بلجيكية لصنع الشيكولاتة على فكرة جديدة لإنتاج لقاحات من الشيكولاتة.

وتعمل الشركة التى وضعت العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب، على صنع قوالب كبيرة من الشيكولاتة في شكل لقاحات لمواكبة الاتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا.

ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، تقوم شركة (كاكاوتري) المتخصصة في صناعة الحلوى بالترويج للفوائد الصحية الطبيعية للشيكولاتة "كلقاح" وفقا لرؤيتها الخاصة.

وقالت مؤسسة الشركة جينيفيف تريبانت: "إنه رمز للأمل ولهذا السبب قررت صناعة لقاح <الشيكولاتة>".

وأضافت تريبانت: "للقاح الشيكولاتة عدد ضخم من الآثار الإيجابية ، فهو مضاد للاكتئاب، ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن للشيكولاتة مزايا كثيرة، كما هو معروف".

وتقع شركة كاكاوتري في قرية لونزيه التي تقع على بعد نحو 45 كيلومترا جنوبي بروكسل.