يورو 2020.. صراع الصدارة يشعل مواجهة هولندا والنمسا

يلتقي منتخب هولندا نظيره منتخب النمسا، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة يورو 2020.

ويسعى منتخب هولندا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة المجموعة الثالثة من النمسا.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب النمسا في خطف الثلاث نقاط من هولندا، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة في يورو 2020.

كان منتخب النمسا فاز على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما تغلب منتخب هولندا على أوكرانيا، 3-2.

ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة يورو 2020، أوكرانيا مع مقدونيا الشمالية، في تمام الثالثة عصرا.

ويتصدر منتخب النمسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة، من بطولة يورو 2020، برصيد 3 نقاط، بفارق هدف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب أوكرانيا ثالثا بدون رصيد، مقدونيا الشمالية رابعا، بدون نقاط أيضا.

وتقام بطولة يورو 2020 في الفترة، من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبا، في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تقام المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.