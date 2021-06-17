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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 329 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، عدة حملات تموينية مُكبرة على محال الجزارة بأسواق القرى والنجوع على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأسفرت تلك الحملات التموينية عن ضبط 6 من أصحاب محال الجزارة لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط:"120 كجم لحوم فاسدة بجزيرة شندويل - و59 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - و60 كجم لحوم - 40 كجم لحوم - و25 كجم لحوم فاسدة - و25 كجم لحوم غير صالحة"، بإجمالي 329 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ب6 محال جزارة مُتباعدين.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده تمكن ضباط شرطة التموين بالمديرية من ضبط 6 من أصحاب محال الجزارة لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، قد أعلن يوم السبت الموافق ١٢ يونيو، في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه تم توريد ١١٥٩٩٣ طن قمح محلي و٧٠٨٦ قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر ابريل الماضي حتى يوم ١١ يونيو.

وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم أن بيان التوريد ليوم ١١ يونيو الجاري جاء كالاتي:"خمسة طن قمح محلي من صومعة البلينا، ٤٥ طن من صومعة غرب طهطا، ٣٦ طن من شونة طهطا، و٢ طن من شونة البنك الزراعي"، وذلك بإجمالي ٨٩ طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

واشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد ٣ صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي ١١٠ آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة ٣٠ ألف طن وصوامع البلينا بسعة ٢٠ ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة خمسة  آلالاف.

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