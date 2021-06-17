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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سيدة تضع مولودها الأول داخل عناية العزل بمستشفى مطروح العام.

حالة ولادة لمصابة بكورونا في عزل مطروح

الدكتور صبرى شعبان
الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام

وضعت سيدة حامل ٢٢ سنة - مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وتحت العزل بعناية العزل بالمستشفى العام  مولودها الأول بعد ثلاثة أيام من دخولها للعزل.
 

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وأكد الدكتور صبري شعبان أن السيدة دخلت للعزل محولة من مستشفى الصدر لعدم استقرار حالتها الصحية؛ الأمر الذي تطلب دخولها للعناية وتم إعطاؤها البروتوكول الخاص بمرضى كورونا ومتابعتها بواسطة أطباء العناية واستدعاء أخصائي نساء وولادة؛ الذي طلب بدوره أشعة تليفزيونية على البطن وأشعة دوبلر على شرايين وأوردة الساقين أكثر من مرة تحسباً لوجود تجلطات داخل الأوعية الدموية.

وأشار أنه في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الخميس أحست المريضة بألم الولادة وتم استدعاء طبيب النساء والولادة ومناظرة الحالة ومتابعتها حتى تمت الولادة الطبيعية داخل عناية العزل دون وجود أي مضاعفات.

وعلي الفور تم إدخال المولودة لقسم حديثي الولادة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الطبيب صبري شعبان بأن الأم والمولود بحالة جيدة ومستقرة وتتم متابعتهما لحظة بلحظة مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء إجراء العملية بما يحقق سلامة القاءمين بإجراء العملية والمرضى بالمستشفى.

وأكد أن هذه الجهود تتم  بتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة صحة مطروح ومتابعة الدكتور محمد علي المتولي وكيل المديرية مع إدارة المستشفى العام.

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محافظة مطروح اخبار المحافظات مستشفى مطروح العام مديرية الصحة فيروس كورونا

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