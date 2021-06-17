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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى هولندا يشارك في مراسم التوقيع على عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي"

صدى البلد

حضر السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، مراسم التوقيع على عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي" المُبرمة بين وفد هيئة قناة السويس وشركة IHC الملكية وذلك بمقر الشركة بمدينة روتردام. وفي إطار هذه المناسبة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة الهولندية بإهداء متحف هيئة قناة السويس مجسماً للكراكة لإضافته لمقتنيات المتحف.

تجدر الاشارة إلى أن كراكة "المشير حسين طنطاوي" التي ستنضم إلى أسطول هيئة قناة السويس خلال الأسابيع المقبلة، تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وبما يؤدي إلى المساهمة في تنفيذ مشاريع التطوير المُستمرة بالمجرى الملاحي للقناة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الأخرى ذات الصلة.

 

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