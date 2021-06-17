دراسة حديثة تكشف: الأعاصير لا تخيف أسماك القرش الضخمة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقريرا مفصلا باسم "الأعاصير لا تخيف أسماك القرش الضخمة".

وأوضح التقرير وجود دراسة علمية حديثة تنص على أن جميع الكائنات البحرية تخشى العواصف عدا أنواع من القروش، موضحا أن سمكة النمر لا تضرر من الأعاصير بل تستفيد منها، وذلك لما تخلفه من طعام متمثل في الجيف، التي تناسب طبيعتها القمامة.

وكشفت تلك الدراسة أنه زيادة معدلات الأعاصير في الفترة الأخيرة، تبعا للتغير المناخي كانت سببا في جلب القروش معها، والتي لم تعد تواجدها ببعض المناطق وهذا ما يجعلها تخل بالتوازن البيئى.