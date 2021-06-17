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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة حديثة تكشف: الأعاصير لا تخيف أسماك القرش الضخمة

القروش
القروش

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقريرا مفصلا باسم "الأعاصير لا تخيف أسماك القرش الضخمة".

وأوضح التقرير وجود دراسة علمية حديثة تنص على أن جميع الكائنات البحرية تخشى العواصف عدا أنواع من القروش، موضحا أن سمكة النمر لا تضرر من الأعاصير بل تستفيد منها، وذلك لما تخلفه من طعام متمثل في الجيف، التي تناسب طبيعتها القمامة.

وكشفت تلك الدراسة أنه  زيادة معدلات الأعاصير في الفترة الأخيرة، تبعا للتغير المناخي كانت سببا في جلب القروش معها، والتي لم تعد تواجدها ببعض المناطق وهذا ما يجعلها تخل بالتوازن البيئى.

اخبار التوك شو سمكة القرش الاعاصير لا تخيف الاسماك القروش الكائنات البحرية

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