الحاصلات الزراعية: 450 مليون دولار صادراتنا للسعودية.. والاشتراطات الجديدة لن تكون عائقا

قال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، إنه فيما يتعلق بالسوق السعودية والاشتراطات الجديدة التي تم وضعها وتأثيرها على الصادرات، فلا توجد مشكلة خاصة، حيث إنه من حق أي دولة وضع الاشتراطات الخاصة بها للتأكد من جودة المنتجات الموردة إليها.

وأكد عبد الحميد دمرداش أن مصر قامت بالنظر في تلك الاشتراطات الجديدة ومراجعتها، وأطلعت الوفد السعودي الذي زارها مؤخرا، على وجهة النظر المصرية، الأمر الذي لن يحدث أي مشكلة.

وكانت السعودية اشترطت اخضاع صادرات الخضر والفاكهة المصرية للتحليل الميكروبيولوجي وفيروس التهاب الكبد الوبائي A بجانب تحليل متبقيات المبيدات، وإرفاق شهادة مطابقة مع كل شحنة.

وذكر رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السوق السعودية من أكبر الأسواق المستوردة بالقطاع، حيث يصل إجمالي صادرات مصر الزراعية والغذائية لها إلى نحو 540 مليون دولار، منها 240 مليون دولار حاصلات زراعية بنحو 700 ألف طن، و 300 مليون دولار منتجات غذائية.

على جانب آخر، أكد عبد الحميد دمرداش وجود اهتمام متنامٍ في مصر بالقطاع الزراعي، وتم ضخ استثمارات ضخمة غير مسبوقة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل الصوب الزراعية، والمزارع السمكية والمليون ونصف فدان، وكذلك هناك فرص في الوادي الجديد التي تعد منطقة واعدة للاستثمار الزراعي في ظل توافر الأراضي والمياه.

وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أهمية توسعه التعاون مع المستثمرين السعوديين، وأن يكون هناك تكامل وتعاون عربي مصري أفريقي، للزراعة في أفريقيا، مثلما قامت به العديد من الدول مثل السعودية خلال الآونة الأخيرة، داعيا إلى وجود زيارات من الجانب السعودي للمشروعات الكبرى التي تنفذها مصر للتعرف عليها على أرض الواقع.