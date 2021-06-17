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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: شخصية الانسان تتغير كل 10 سنوات وصفات الأبراج لم تكن حقيقة مسلم بها | فيديو

خبيرة ابراج
خبيرة ابراج

قالت مايا ناجي، خبيرة الابراج، إن فتاة برج الاسد مع ذكر الجوزاء يتشاركوا في حبهم الشديد للمظاهر والحياة الاجتماعية، وحتى انهم يبتعدوا كل البعد عن النكد والاكتئاب، كما ان لديهم العديد من الصفات المشتركة ومنها: خفة الدم والتفاؤل والبحث عن السعادة.

 

وأضافت "خبيرة الأبراج"، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن توجد العديد من الابراج التي تبحث علي النكد، وإن لم يحدث اي شئ يحزنها فانها تتذكر ما يحزنها من قبل، معقبة "في ناس تقضي حياتها في الدراما إلى حد كبير".

 

وأشارت "ناجي"، إلى أن برج القوس والحمل والاسد والحوت من الابراج المتفائلة، ولكن برج القوس والاسد من الابراج التي تتفائل بواقعية، وعلى عكس برج الحمل التي يتفائل بخيال اكثر، مضيفة ان كلا من برج الجدي والسرطان تكون من الابراج المتشائمة، وحتى انهم في بعض الأحيان يضطروا أن يذهبوا لاستشاري نفسي من كثرة الكتمان.

 

وأكدت، أن شخصية الانسان تتغير كل 10 سنوات، وصفات الابراج لم تكن حقيقة مسلم بها، وذلك لانه يوجد بعض الاشخاص التي تضطر تغيير بعض الصفات لديها اجبارا، وحتى لا تأذى نفسها اكثر بتلك الصفات، فهذا يدل على انه يمكن تغيير بعض الأبراج.

 

وأوضحت، أن دائما ما يحدث توافق بين الشخصيات التي تمتلك صفات عكس بعضهم، مما يساعدهم على القدرة في تحملهم لأخطاء الاخر، ولكن الافضل ان كل شخص الشخص يبذل اقصي جهده حتى تستمر علاقته حسنه بشريك حياته.

اخبار التوك شو نصائح خبيرة الأبراج برج الجوزاء الابراج المتفائلة الابراج المتشائمة

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