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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدعم مشتريات العرب.. صعود أسهم البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم ، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30  بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 9895 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 633.604 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب مقابل توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 62 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 21 مليون ورقة منفذة على 2.7 ألف عملية.

وتم التداول على 111 سهم، ارتفع منهم نحو 31 سهم، وانخفض نحو 14 أسهم، ولم تتغير مستويات 65 سهم.

وسجلت البورصة المصرية مكاسب بلغت 8.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى  643 مليار جنبه، مقابل 634.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

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وعلى صعيد المؤشرات سجلت أداء متباين خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9,977.9 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.76 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 2.15% صعودا مغلقا الفترة عند 2,384.44 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 3.45% مغلقا الفترة عند 1,722.75 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.57 % مغلقا عند 12,545.84 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.52 % مغلقا الفترة عند 3,333.71 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 20.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,844 مليون ورقة منفذة على 264 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,665 مليون ورقة منفذة على 288 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 46.06 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.94 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.0 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.5 % و العرب على 8.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 122.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

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