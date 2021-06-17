فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلى الكركم

فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكركم لصحتك، فهو يساعد على علاج مرض السكرى ويعمل كمنق طبيعى للدم.. إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندى :

1. يعالج مرض السكري

تناول مغلى الكركم يساعد على منع مرض السكري، فهو يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الأنثوسيانين ، وحمض الأولينوليك ، وأحماض الغاليك ، وحمض الإيلاجيك ، والكاتشين ، وحمض إيلاجيك ، والكيرسيتين ، والكامبفيرول المسؤولة عن خصائصه المضادة لمرض السكر ، ومضادات الأكسدة ، ومضادة للالتهابات.

2. يساعد في إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد مغلى الكركم والجنزبيل كعلاجًا فعالًا لتقليل زيادة وزن الجسم ومستويات الكوليسترول وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. قد يساعد حمض الجاليك وحمض الإيلاجيك في تحسين صورة الكوليسترول ووظائف التمثيل الغذائي وتعزيز التخلص من دهون الجسم.

3. يعمل كمنق طبيعي للدم

الكركم يعمل كمنقي طبيعي للدم. قد يساعد فى التخلص من سموم جسم بشكل طبيعي والحفاظ على صحة عامة جيدة.

4. جيد لصحة الفم

الكركم غنى بفيتامين سي يحتوي هذا الفيتامين الحيوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات قد تساعد في درء البكتيريا في الفم وعلاج مشاكل الفم مثل نزيف اللثة ورائحة الفم الكريهة ووالألم والحساسية.

5. يقوي المناعة

الكركم غنى بمركبات تقلل الجذور الحرة والسيتوكينات الالتهابية في الجسم بسبب آثارها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.