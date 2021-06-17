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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : انجازات السيسي في سيناء لم يتحقق على مدى قرن من الزمان

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب إبراهيم أبو شعيرة وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن محافظة شمال سيناء بالبرلمان بتصريحات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء التى أكد فيها أن هدف القيادة السياسية تحقيق تنمية شاملة في سيناء وجعلها سلة غذاء مصر وان هناك مجهوداً كبيراً  في مجال التنمية الزراعية في سيناء والرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع 


وأعلن " أبو شعيرة " فى بيان له اصدره اليوم انه يتفق تماماً مع تأكيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بأنه خلال عامين سوف تصبح سيناء سلة غذاء مصر بفضل المشروعات التنمية الزراعية الكبرى في سيناء خاصة أن القوات المسلحة تقوم حاليا بإنشاء اكبر شبكة ترع ومصارف مغطاة في مصر وأنه سيتم الاستفادة من المياه المعالجة في محطة بحر البقر والتي تكفي لزراعة  450 ألف فدان في منطقة كانت من أفقر المناطق في سيناء وهي منطقة وسط سيناء خاصة أنه هذه المنطقة مليئة بالكنوز وسوف تحدث طفرة في هذه المنطقة في مجال الزر

 ووجه النائب إبراهيم أبوشعيرة تحية قلبية للواء محمد عبد الفضيل شوشة لنجاحه باحترافية ومهنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل ارض الفيروز مؤكداً ان ماشهدته سيناء خلال ال 7 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى لم تشهده على مدى قرن كامل من الزمان

وكيل لجنة الاقتراحات محافظة شمال سيناء تنمية شاملة اللواء محمد عبد الفضيل وسط سيناء

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