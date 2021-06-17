خالد عبد العال :العاصمة الإدارية الجديدة تعيد لمدينة القاهرة رونقها التاريخى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعيد لمدينة القاهرة العاصمة الحالية رونقها التاريخى ويخفف العبء على مرافقها ويعيد الإطلالة التاريخية للمدينة الأفريقية العريقة .

وأوضح محافظ القاهرة خلال مؤتمر منظمة الحكومات والمدن الأفريقية ان القاهرة تشهد حالياً تحولًا كبير فى مواجهة العشوائيات وتحويل مناطقها إلى أماكن لائقة للسكنى واعادة تطويرها لمراكز حضارية وثقافية مبدعة.

ودعا محافظ القاهرة وفد المنظمة لزيارتها خلال فترة تواجدهم بهذا المؤتمر لمشاهدة العديد من تلك المشروعات من بنية تحتية قومية كبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ومنها منطقة ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وتطوير منطقة بحيرة عين الصيرة .

وتشهد القاهرة افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومي 17 -18 يونيو الجارى بفندق شيراتون القاهرة وذلك بحضور كل من رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة وأعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .

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