عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكلفة 52 مليون جنيه .. إحلال وتجديد بمحطة مياه المعادي ومأخذ الفسطاط 

صدى البلد

 

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم توريد وتركيب 12 لوحة كهرباء جديدة لمحطة المعادي ومأخذ محطة مياه الفسطاط ضمن المخطط العام للشركة ورفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون و200 ألف متر مكعب يوميا ضمن أعمال الإحلال والتجديد التى تقوم بها الشركة حاليا بتكلفة اجمالية تصل الى 52 مليون جنيه.

وأوضح خلال زيارته لمحطة المعادي ومأخذ الفسطاط أن جميع اعمال الاحلال والتجدد التى تقوم بها الشركة حاليا على مستوى محافظة القاهرة مستمرة طبقا للجدول الزمنى المحدد دون تغير من أجل توفير كوب ماء نقى للمواطنين وزيادة الضغوط ببعض المناطق مع استمرار أعمال الشركة فى تنفيذ المشروعات المياه المرتبطة بالمشروعات القومية وبلغت تكلفتها اكثر من 3 مليار جنيه حتى الان على مستوى جميع الاحياء.

وقال إن الشركة تسعى دائما لتوفير افضل المعدات للمحطات والروافع لضمان تقديم افضل خدمة، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه تم توفير سيارات متنقلة لخدمة المناطق التى لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء وفى النوادي وجميع المناطق التى يصعب الوصول إليها  وتقديم الخدمة لكبار السن ومن يصعب عليهم الحضور لمراكز الخدمة وقد تم دعم هذه السيارات بالتكنولوجيات والوسائل المتطورة التى تحقق افضل خدمة للعميل فى أسرع وقت ممكن والشركة لديها 6 سيارات مجهزة  يتم ارسالها طبقا لجدول معين الى المناطق التى تحتاجها وتقديم خدماتها للمواطنين و التى تشمل تركيب واصلاح  العدادات و حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه وارتفاع الفواتير وتقسيطها وضبط المخالفات الخاصة بالوصلات الخلسة على مستوى القاهرة.

محافظة القاهرة مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب

ترشيحاتنا

قضايا فساد نتنياهو.. القضاء الإسرائيلي يرفض تأجيل محاكمة بيبي

على غرار المترو.. تركيب بوابات بمحطات السكك الحديدية لدخول وخروج الركاب

وزير التنمية : نشارك تجربة مصر في تطوير البنية التحتية مع أشقائنا الأفارقة..فيديو

وزير الاتصالات: الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية ..وصناعة المحتوى الرقمي مع العراق

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

تفاصيل واقعة إعتقال نائب أردني مفصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي خاص بالحضور الجماهيري

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد تصديق السيسي.. موعد تطبيق العلاوات والحوافز الجديدة للموظفين

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

اﻟﻤﺰﻳﺪ