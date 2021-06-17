بعد ترقيته مديراً بشركة فايزر العالمية.. من هو الدكتور أشرف الفقي؟

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور أشرف الفقي أحد أبرز الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، لترقيته مديرا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية الأدوية في مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلي معلومات عن الدكتور أشرف الفقي.

شغل الفقي منصب استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة IMS بولاية ميريلاند الأمريكية، واستشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية



ويعد الفقي أحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج سنويا، للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في مجالات التنمية التي تتم على أرض مصر.



وسبق أن أعلن مجلس إدارة شركة «نوڤاڤاكس» العالمية للقاحات عن تعيين الفقي مسئولاً طبياً تنفيذياً في الفريق المعنى بتصميم وتنفيذ وتقييم الأبحاث الإكلينيكية للقاح «نوڤاڤاكس» الإختباري لمرض الكورونا والذي بدأ مرحلته الثالثة والأخيرة من الأبحاث الاكلينيكية على المتطوعين في الولايات المتحدة الأمريكية .

وحصل الفقي على الدكتوراة في الباثولوجيا الجزيئية والچينات، من جامعة كاليفورنيا- إيرڤاين بالولايات المتحدة، وأتم زمالته المؤهلة للبورد الأمريكى للطب المعملي وتلقي تدريبه في الأبحاث الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة هارفارد، وهو خريج كلية الطب البشرى، بجامعة الاسكندرية .

وأتم الدكتور الفقي، زمالته في المركز القومى للأورام (NIH) من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ بالولايات المتحدة، قبل تعيينه في المقر الرئيسى لهيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤ انضم بعدها كخبير طبي أول في مؤسسة «إي إم إس» العالمية للابحاث الأكلينيكية بواشنطن من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠ حتى انضمامه إلى «نوڤاڤاكس» بدءاً من اليوم.